Berat kandili ne zaman? 2024 Berat kandili hangi güne denk geliyor? Berat Kandiline kısa bir zaman kala bu mübarek gün hakkında aramalar hız kazandı. Peki Berat kandili ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

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İslam alemi için önemli bir öneme sahip olan Berat Kandili'nin 2024 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

Berat Kandili'ne sayılı günler kala bu mübarek gece hakkında internette aramalar hız kazandı.

Bilindiği üzere Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.

Vatandaşlar arama motorlarında "Berat kandili ne zaman" ve "Berat Kandili hangi güne denk geliyor" gibi sorularına yanıt arıyor.

Büyük bir merakla araştırılan Berat Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer aldı.

Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman, Berat kandili hangi güne denk geliyor? İşte o tarih...

Berat Kandili ne zaman?

2024 Berat Kandili bu sene 24 Şubat 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel gecede bol bol ibadet yapılarak dualar edilmeli ve namazlar kılınmalıdır.