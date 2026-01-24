Yıllar önce Beşiktaş’taydı... İşte Noa Lang'ın gündem olan çocukluk fotoğrafları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, ara transfer döneminin fitilini Napoli’nin Hollandalı yıldızı Noa Lang ile ateşledi.

Gece yarısı İstanbul’a ayak basan 26 yaşındaki futbolcu, aslında bu şehre ve Türk futboluna hiç yabancı değil.

Transferin duyulmasıyla birlikte sosyal medya, Noa Lang’ın 10 yaşındayken Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı fotoğraflarla çalkalandı.

Pek çok futbolseverin yeni öğrendiği bu detayın arkasında ise ailevi bir hikaye yatıyor...

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAYDI

Takvimler 2009 yılını gösterdiğinde, henüz 10 yaşında olan "minik" Noa, İstanbul sokaklarında futbol topunun peşinde koşturuyordu.

Noa Lang’ın yolu, üvey babası Nourdin Boukhari’nin 2009 yılında Kasımpaşa’ya transfer olmasıyla İstanbul’a düştü.

Kısa bir süreliğine Beşiktaş altyapısına kaydolan ve antrenmanlara çıkan Hollandalı oyuncu, o dönem çekilen siyah-beyaz formalı fotoğraflarıyla bugün sosyal medyayı kasıp kavuruyor.