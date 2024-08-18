Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Editör: Salih Demirgan
Beşiktaş ve Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Yeni sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor.
Öte yandan Beşiktaş'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor (3G 3B) bu seriyi sürdürmek istiyor.
Futbolseverler Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçının detayları...
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.