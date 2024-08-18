Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Editör: Salih Demirgan

ve Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Yeni sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor.

Öte yandan Beşiktaş'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen (3G 3B) bu seriyi sürdürmek istiyor.

Futbolseverler Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçının detayları...

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.