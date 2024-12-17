Hüseyin Topuz

Beşiktaş Kulübü Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından olağanüstü seçime gitme kararı aldı.

Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi, tüm Beşiktaşlı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından Hüseyin Yücel bir sonraki seçime kadar görevi üstlenen isim oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçiminin yapılacağı tarih belli oldu.

Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler? İşte merak edilenler...

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Beşiktaş başkan adayları kimler?

Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan isimler Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı oldu.