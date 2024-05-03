Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

35. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbolseverler zorlu Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Süper Ligde oynadığı 34 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alan Beşiktaş 51 puan ile 5. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 49 puan topladı.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazandı.

İki ekip şimdide 35. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu maç için geri sayım başladı.

Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.