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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 35. haftasının açılış maçında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...