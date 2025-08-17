Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi maçı nedeniyle 1. hafta maç oynamayan Beşiktaş bu sezon Lig'de ilk maçına taraftarı önünde çıkacak.

Son 12 Süper Lig sezonunun 11'ine galibiyetle başlayan Beşiktaş bu başarılı seriyi devam ettirmek istiyor.

Açılış haftasında sahasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Eyüpspor ise ilk puanlarını almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21:30'da oynanacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.