Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan giderek artıyor.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja sahip.

Final etabında dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı mücadelede, nefesler dördüncü maç için tutuldu.

Basketbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği karşılaşmada hakem olarak Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal üçlüsü görev yapacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol derbisi öncesinde taraftarlar maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ FİBABANKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko mücadelesi 23 Haziran Pazartesi günü (bugün) saat 20.30’da başlayacak.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.