Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
Büyük heyecana sahne olan final serisi maçları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Final serisinin üçüncü maçı Beşiktaş Fibabanka'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Peki, Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko final serisi üçüncü maçı ne zaman ve hangi kanalda?
İşte zorlu maçın detayları...
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan final serisi üçüncü maçı 21 Haziran Cumartesi (bugün) günü saat 20.30’da oynanacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu müsabaka beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.