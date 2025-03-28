Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik alan sarı kırmızılılar 71 puan ile zirvede yer alıyor.

Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş ise bu sezon oynadığı 26 maçta topladığı 44 puan ile 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında Galatasaray'ın 51-39 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçının detayları...

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.