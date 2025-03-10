Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yi ağırlıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise, güçlü rakibi karşısında galibiyet peşinde.

Peki Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haftanın kapanış maçında düdük çalacak hakem ise Zorbay Küçük olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak Bozan, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Maxim, Daubin, Sorescu, Lungoyi, Okereke, Halil Dervişoğlu

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Kübra Kireççi
Editor