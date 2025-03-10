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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’de son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor! Siyah-beyazlılar, ligin 27. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. İşte maça ilişkin detaylar…