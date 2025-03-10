Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yi ağırlıyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise, güçlü rakibi karşısında galibiyet peşinde.
Peki Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haftanın kapanış maçında düdük çalacak hakem ise Zorbay Küçük olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
Gaziantep FK: Burak Bozan, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Maxim, Daubin, Sorescu, Lungoyi, Okereke, Halil Dervişoğlu