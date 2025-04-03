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Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK kupa maçı…

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK kupa maçı… Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Beşiktaş, Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın saati ve yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…