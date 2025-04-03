Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK kupa maçı…

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Mücadeleden galip çıkan takım, yarı finalde Trabzonspor’un rakibi olacak.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş-Göztepe maçının detayları belli oldu.
Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Göztepe, 3 Nisan Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu önemli karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan’da olacak. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.