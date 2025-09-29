Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puan topladı.
Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.
İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 48 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 28 kez kazanırken Kocaelispor 7 galibiyet elde etti. 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Futbolseverler Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Kocaelispor maçı 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.