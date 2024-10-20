Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Konyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.

Öte yandan İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor kulüp tarihinin bu deplasmanlardaki en uzun yenilmezlik serisine ulaşmak için sahaya çıkacak.

Futbolseverler Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 20 Ekim 2024 Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.