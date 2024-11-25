Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
UEFA tarafından alınan karar ile Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan oynanmasına karar verildi.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Maccabi Tel Aviv mücadelesi Macaristan’ın Debrecen şehrinde oynanacak.
Temsilcimizin UEFA maçı Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak gerçekleşecek.
Futbolseverler Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
İşte, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının detayları...
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
Macaristan'da bulunan Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.