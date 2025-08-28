Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir, Play-Off turu rövanş maçları için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Play-Off turunda oynayacakları rövanş maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte temsilcilerimizin maç programı...

28 Ağustos Perşembe

20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)



