Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e elenen temsilcimiz Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's'i deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah beyazlılar rövanş maçında tur için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Futbolseverler Beşiktaş ile St. Patrick's arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman?
Beşiktaş - St. Patrick's maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından yayınlanacak.