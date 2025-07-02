Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başladı.
İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek olan siyah beyazlılar, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
Siyah beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçında St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman?
Beşiktaş - St. Pölten maçı 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor...