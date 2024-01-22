Beşiktaş’ın radarına Sırplı yıldız takıldı! 28 gollü yıldız isim geliyor... Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine tüm hızıyla devam ediyor. Radarlar Sırplı yıldızı gösteriyor…

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Siyah- beyazlı takımda kadro güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir transfer bombası patladı. Takım Fransız ekibiyle yolları ayırmaya hazırlanan yıldız ile görüşme kararı aldı.

Beşiktaş yaptığı transfer hamleleriyle hem tecrübe hem de liderlik arayışını sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah- beyazlıların radarına 35 yaşındaki Sırplı futbolcu takıldı.

28 gol, 42 asistli yıldız…

Fransa'nın Rennes takımından ayrılmaya hazırlanan ön libero Nemanja Matic, kartalın dikkatini çekti.

6 farklı Avrupa Ligi'nde 606 maçta yer alan Matic, 28 gol ve 42 asistlik performansıyla dikkat çeken Sırplı yıldız Beşiktaş taraftarını adeta coşturacak bir transfer.

Tecrübe ve başarı arayışını titizlikle sürdüren teknik adam Matic'i almakta oldukça kararlı. İddialara göre, beşiktaş yönetimi, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda Matic'i takıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

İtalyan kulüpleride peşinde…

Matic’in tek talibi Beşiktaş değil. İngiltere'den Fulham, Fransa'dan Lyon ve İtalya'dan bazı kulüplerin de Matic'e ilgi gösterdiği belirtiliyor. Beşiktaş, bu rekabet ortamında avantaj sağlamak için oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.