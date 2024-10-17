Beşiktaşlılar bile bulamıyor! Resimdeki 6 kartalı 10 saniyede bulabilir misiniz?

Haber Merkezi

Beşiktaşlıların sembolü kartal, bu kez zeka sınırlarını zorlayan bir testte yer alıyor.

Toplam 6 kartal görselini içeren bu süper zeka testi, optik illüzyon unsurlarıyla hazırlanmış.

Katılımcılardan tüm görselleri yalnızca 10 saniyede bulmaları istenirken, çoğu insan bu süre içinde başarılı olamıyor.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Beşiktaşlıların bile zorlandığı kartal temalı optik illüzyon testinde, başarıya ulaşmak için ufak bir ipucu devreye giriyor.

Eğer tüm kartal görsellerini bulmakta zorluk çekiyorsanız, görsele daha yakından bakmanızda fayda var.

Özellikle sol alt, sol üst, hafif sağ orta üst ve sağ alt köşelere odaklanarak kartalları tespit edebilirsiniz.

Hala bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: