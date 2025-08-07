Beşiktaşlılar ekran başına! St. Patrick's - Beşiktaş maçı o kanalda şifresiz!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti.
Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's engelini aşarak moral bulmak istiyor.
Futbolseverler St. Patrick's ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman?
St Patrick's - Beşiktaş maçı 7 Ağustos Perşembe (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak.
Tallaght Stadyumu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından yayınlanacak.