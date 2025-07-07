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Beşiktaşlılar müjde! 4 maç o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte o kanal...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaşlılar müjde! 4 maç o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başladı.

İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe günü tamamlayan siyah beyazlılar, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının HT Spor'dan şifresiz şekilde ekranlara geleceği açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın maç programı...


10 Temmuz

Beşiktaş - St. Pölten (HT Spor)

13 Temmuz

18.00 Beşiktaş - Admira Wacker (HT Spor)

16 Temmuz

19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (HT Spor)

17 Temmuz 

19.30  Beşiktaş - FC Petrzalka (HT Spor)

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