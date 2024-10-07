Besin değil resmen altın! Kilosu 3 bin TL: 1 kaşık tüketen kışı hasta olmadan bitiriyor Muğla’da 2019’dan bu yana ilk kez bu denli yüksek rekolte elde edilen çam balı, orman yangınları ve iklim değişikliklerine rağmen bereketli bir sezon geçirdi. Peki, çam balının faydaları nelerdir?

Haber Merkezi

Pandemi ve 2021 yılında Muğla’da yaşanan büyük orman yangınlarının ardından, bu yıl çam balı üreticileri için umut dolu bir dönem başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kıran, Sarnıç ve Denizova köyleri ile Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Datça ilçeleri, çok sayıda gezgin arıcıyı ağırlıyor.

Geçen yıl 13 bin 800 ton çam balı üretimi gerçekleştirilen Muğla’da, bu yıl hedef 20 bin ton.

İlk hasatlarını tamamlayan arıcılar, hava koşulları elverişli olursa iki hatta üç hasat daha yapabileceklerini belirttiler.

Bölgedeki bal üretimi, özellikle küresel iklim değişikliğine rağmen başarılı bir şekilde devam ediyor.

FİYATI 3 BİN LİRA

İHA'da yer alan habere göre; Adana'dan ailesiyle birlikte Muğla’ya çam balı üretimi için gelen arıcı Mehmet Tilki, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünlerde bal sezonu çok güzel. Bir haftadır çamda bal ışıl ışıl görünüyor. Çamlardaki basra böceği de süper var. Bu sene inşallah sezon iyi geçecek. Bu da havalara bağlı. Hava şartları böyle devam ederse bal üretimi devam eder. Hava şartlarına bağlı. Kasım ayına kadar bal üretimi devam eder. Rekolte arıya göre oluyor. Arı varsa yüksek rekolte alırsınız. Ama kovanda arı yoksa bal da yok. Arı varoasız temiz olacak. Temiz bal üretir o arı. Bu sezon iki kesim yapacağız. Birisi çiçek ve çam balı karışımı olacak. İkincisi ise sadece çam balı. Fiyat konusunda beklentimiz var ama bizim dediğimiz ve umduğumuz olmuyor. Biz bal kooperatifine bağlıyız. Çam balının tenekesi 3 bin civarındaydı. Bu sene de 3 binin üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Bal üretirsek bu bizi kurtarır.”

ÇAM BALININ FAYDALARI

· Cilt hücrelerinin yenilenme ve onarım süreçlerini destekler, yaşlanma belirtilerini azaltır.

· Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun hastalıklara karşı direncini artırarak enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini geliştirir.

· Çam balı tüketimi kalp sağlığını destekler.

· Antioksidan etkisiyle kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.