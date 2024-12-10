Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest kabul olur mu?

Hüseyin Topuz

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Abdest hakkında bazı sorular sık sık internette araştırılıyor. Cevabı en çok merak edilenler arasında ise "Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?" sorusu yer alıyor.

"Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?" sorusunun cevabını merak edenler bu soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden sorarak yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulunun yanıtı

Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir. Bu bakımdan niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir.

Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur. Şâfiî mezhebine göre, abdest ve gusülde niyet farz iken, gusle başlarken besmele çekmek ise sünnettir.