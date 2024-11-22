Beyaz mı, sarı mı? İşte en sağlıklı tereyağ rengi!

Yağmur Dinç

Mis kokusuyla yemeklere aroma katan tereyağ, Türk mutfağının vazgeçilmezidir.

Tereyağ satın alırken genellikle organik olmasına ve rengine dikkat edilir.

Tereyağının rengi, ineklerin beslenme alışkanlıklarından işlenme yöntemine kadar birçok etkene bağlıdır. Özellikle ineklerin tükettiği yemlerin içeriği, tereyağının beyaz ya da sarı olmasında kritik bir rol oynar.

Peki, sağlıklı olan tereyağ hangi renktir? Beyaz mı, sarı mı daha sağlıklı? İşte yanıtı!

EN SAĞLIKLI TEREYAĞ RENGİ

Sarı tereyağının rengi, içerdiği beta-karoten adı verilen bir pigmentten gelir. Beta-karoten, özellikle otla beslenen ineklerin sütünde daha fazla bulunur ve bu da tereyağının rengini daha sarı yapar.

Beyaz tereyağı, genellikle ineklerin karma yemle beslendiği ve genellikle otlamadıkları durumlarda üretilen tereyağlarından elde edilir.

Eğer sağlık açısından en faydalı tereyağını arıyorsanız, sarı tereyağı tercih etmek genellikle daha iyi olabilir, çünkü daha doğal ve besleyici özellikler taşır.