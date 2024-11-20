Hüseyin Topuz

Beyaz Show'un yeniden başlayacağı haberleri sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Yıllar önce ekranlara veda eden Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair söylentiler izleyicileri heyecanlandırıyor.

Programın yeniden başlayıp başlamayacağı merakla beklenirken programın sunucusu Beyazıt Öztürk sık sık gündem oluyor.

Sosyal medya kullanıcıları Beyazıt Öztürk hakkında merak ettikleri sorulara arama motorlarında yanıt arıyor.

Ünlü şovmen hakkında en çok merak edilen konuların başında ise Beyazıt Öztürk'ün memleketi yer alıyor.

Peki, Beyazıt Öztürk aslen nereli? İşte Beyazıt Öztürk'ün memleketi...

Artvinli bir baba ve Bulgaristan Göçmeni bir annenin oğlu olan Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi.

Beyazıt Öztürk baba tarafından Gürcü asıllıdır.