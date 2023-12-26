Beyin yakan IQ testi: Hangi arabayı kaldırırsanız trafik düzelir? 15 saniyeniz var… IQ’nuzu test etmeye hazır mısınız? Bu beyin bulmacasında, resimdeki trafik sıkışıklığını gidermek için hangi arabayı kaldıracağınızı belirlemeye çalışın. Sadece IQ'su yüksek kişiler arabayı 15 saniye içinde fark edebilir!

ensonhaber.com

Bu IQ testi, Zeka Seviyenizi değerlendirmenin eğlenceli bir yoludur.

Bu bulmaca, soruna bakarken verdiğiniz karara göre IQ seviyenizi test etmenize yardımcı olacaktır.

Bu zeka oyunlarını çözerken problemi tarayıp mantıksal ve analitik becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekiyor.

Bu eğlenceli oyunlar yaratıcı düşünmeyle çözüldüğünden, bulmacalar basit bir zeka oyununu daha ilginç hale getirir.

Cevap tam önünüzde olmayacağından, yaratıcı bir şekilde çözüme ulaşmayı düşünmeniz yardımcı olacaktır.

Bu nedenle, görüntüdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için, kaldırılması gereken arabayı tanımlamanız gereken ilginç bir bulmacayla karşı karşıyasınız.

Şimdi kronometrenizi açın ve 15 saniyede kaldırmanız gereken arabayı bulun.

Cevap oldukça basit ama yanıltıcı olduğundan soruyu cevaplamadan önce görsele dikkatlice bakmanız gerekmektedir. Bir uyarı olarak, bu bulmacanın cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden fazla ileri kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!

Resimdeki 7 arabanın hepsinin yönüne dikkatlice bakarsanız, yoldaki trafik sıkışıklığını gidermek için kaldırılması gereken arabayı tespit edebileceksiniz. Ayrıca yolların kesiştiğini de unutmayın.

Öyleyse 7 araba arasından hangi arabanın çıkarılması gerektiğini belirleyelim:

1 No'lu araç ile 2 No'lu araç, yol üzerindeki kavşakta güneye doğru aynı yöne gidiyor.

Yol üzerindeki kavşakta 4 No'lu araç ile 5 No'lu araç batıya doğru aynı yöne gidiyor.

6 No'lu araç ile 7 No'lu araç, yol üzerindeki kavşakta kuzeye doğru aynı yöne gidiyor.

Sadece 3 No'lu araç yol üzerindeki kavşakta doğu istikametine doğru gidiyor.

Yani bu zihinsel bilmecenin cevabı, 3 No'lu arabanın kaldırılmasıyla trafik sıkışıklığının ortadan kalkacağıdır. 3 No'lu araba resimden kaldırıldığında 1 No'lu Araba ve 2 No'lu Araba resimden kaldırılabilecektir. önce güney yönü. Daha sonra 4 No'lu Araç ve 5 No'lu Araç ikinci olarak batı yönüne gidebilecek. Ve son olarak 6 No'lu Araç ve 7 No'lu Araç kuzey yönüne gidebilecek.