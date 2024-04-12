Beyin yakan test: Farklı olan güvercini 6 saniyede farkedenler üstün zekalı sayılıyor Sosyal medyada paylaşılan bu görsel test büyük ilgi gördü. Peki, siz bu resimde farklı olan güvercini kaç saniye bulabileceksiniz? Hemen teste başlayın...

ensonhaber.com

İnsanların zihinsel keskinliğini, dikkat seviyelerini ve görsel algı becerilerini test eden bu görsel bulmacalar, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.

Bu tür testler, farklılığı bulma becerilerini geliştirmek ve zihinsel farkındalığı artırmak için etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.

Bu testlerde genellikle, benzer nesnelerin, desenlerin veya manzaraların bulunduğu bir görsel sunulur ve katılımcılardan farklı olanı tespit etmeleri istenir.

Bu tür testler, gözlem yeteneklerini, zeka kapasitesini ve dikkat odaklanma yeteneğini sınayarak katılımcıların beyin egzersizi yapmalarını sağlar.

Aşağıda güvercinlerle dolu bir resim bulunuyor. Bütün güvercinler arasında sadece 1 tanesi farklı. Peki, siz farklı olan güvercini kısa sürede bulabilir misiniz?

Hadi hemen teste başlayın...

Resimde çok sayıda güvercin bulunuyor. Fakat hepsinin arasında farklı olan bir güvercin bulunuyor.

Peki siz farklı olan güvercini görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın...

3..

2..

1..

Eğer görseldeki farklı güvercini bulamadıysanız üzülmeyin. Resimdeki farklı olan güvercinin yerini açıklıyoruz.

İşte resimdeki farklı güvercinin yeri..