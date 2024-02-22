Beyin yakan test: Resimdeki futbol topunu sadece şahin gözlüler görebiliyor!

İnternette son dönemde popülerliğini artıran dikkat testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor.
Yüksek dikkat yeteneğine sahip kişilerin kısa sürede görebileceği yeni bir dikkat testi ile sizlerleyiz.
Aşağıdaki görselin içerisinde gizlenmiş bir futbol topu bulunuyor. Bu karışık görsel içerisindeki futbol topunu bulmak bir hayli zor olacak.
Resimde birçok araba ve insan yer alıyor. Bu karmaşıklığın arasına gizlenmiş bir futbol topu bulunuyor.
Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış futbol topunu kısa sürede görebiliyor.
Peki siz bu futbol topunu kaç saniyede bulabileceksiniz? İşte merak edilen o görsel..
Görseldeki futbol topunu bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede bulabilirsiniz.
Zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar kısa süre içerisinde futbol topunu fark edebiliyor.
Eğer sizde resimdeki futbol topunu kısa sürede bulabildiyseniz dikkat konusunda üstün yetenekli birisiniz demektir.
Resimdeki futbol topunu bulamayanlar için işte testin cevabı;