ABD'nin İran'a saldırılarına İsrail ordusunun katılmadığı iddiası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik 'meşru müdafaa' saldırıları başlatıldığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun 'şu an için' İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını aktardı.

KAN'ın haberinde saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da ABD kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İRAN'IN OLASI SALDIRILARINA KARŞI HAZIRLIK

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın olası füze saldırılarına karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.

Öte yandan KAN, düzenlenen ABD saldırılarına katılan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalktığını hatırlatarak İsrail savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna getirildiğini belirtti.

ABD, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattı