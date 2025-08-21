Mutfakta en çok kullanılan sebzelerden biri olan biber, yemeğin lezzetini katlarken aynı zamanda sürprizleriyle de bilinir.

Çünkü dış görünüşünden her zaman acı mı tatlı mı olduğu anlaşılmaz. Özellikle pazardan ya da marketten alınan biberin tadı, sofrada beklenmedik bir şekilde şaşırtabilir.

Siz de mutfakta sürpriz yaşamamak için bu yöntemleri deneyebilir, yemeklerinize en uygun biberi kolayca seçebilirsiniz.

İşte biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanın 5 etkili yöntemi…

1. Biberin Ucuna Bakın

Biberin ucu genellikle tatlılık hakkında ipucu verir. Sivri uçlu biberler çoğunlukla acı olurken, yuvarlak uçlu olanlar genellikle tatlıdır.

2. Rengine Dikkat Edin

Koyu yeşil renkteki biberler acı olma eğilimindeyken, açık yeşil ya da sarıya yakın tonlarda olanlar daha tatlıdır.

3. Sap Kalınlığına Bakın

Kalın saplı biberler genellikle tatlı, ince saplı olanlar ise acı çıkabilir.

4. Dokunarak Test Edin

Sert ve gergin dokulu biberler acı olma ihtimali yüksek olan türlerdendir. Yumuşak ve etli biberlerde ise tatlılık daha baskındır.

5. Çekirdek Yapısı

Biberi kestiğinizde çekirdek sayısı da ipucu verir. Fazla çekirdekli biberler genellikle acıdır.