Bıçakları zeytinyağına batırın, bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar
Yemek yapan birçok kişinin en büyük sıkıntılarından biri soğanın gözleri yakmasıdır.
Hepimiz soğan doğradığımızda gözlerimizin yanmasını, acı hissini bir şekilde yaşamışızdır.
Soğanın gözlerimize bu kadar etki etmesinin sebebi, hücre yapısının bozulmasıyla birlikte, soğan içindeki asidik bileşenlerin havaya karışarak gözlerimize ulaşmasıdır.
Ancak bu yöntemden sonra gözünüzden tek damla akmayacak.
BIÇAĞI YAĞLAYIN
Bıçağın üzerine birkaç damla zeytinyağı sürmek, soğanın doğranması sırasında açığa çıkan gazların yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.
Zeytinyağı, bıçağın yüzeyinde hafif bir tabaka oluşturur.