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Bıçakları zeytinyağına batırın, bakın ne işe yarıyor...

Bıçakları zeytinyağına batırın, bakın ne işe yarıyor... Yemeklerin olmazsa olmaz malzemesi soğan doğrarken gözleri yaşarmayan yoktur. Bu durumu önlemek için birkaç öneri bulunsa da, en etkilisi henüz bilinmiyor. İşte o yöntem...