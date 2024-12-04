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Bildiğiniz çaya bir dilim atın, kışı ilaçsız atlatın...

Bildiğiniz çaya bir dilim atın, kışı ilaçsız atlatın... Çayınızı limon dilimi ile tüketmek antioksidan ve C vitamini özelliğini arttırdığından, kış boyu hastalanmamanızı sağlayacaktır.