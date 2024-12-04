Bildiğiniz çaya bir dilim atın, kışı ilaçsız atlatın...

Yağmur Dinç
Çay, Türk olarak hepimizin en sık tükettiği içecek.
Sabah öğle akşam, çaya sofralar kuruluyor.
Günde birçok bardak çay tüketenler için kış tarifi hazır!
Çayınızın içine bir dilim atın, kış mevsimini hastalıksız atlatın.
DİLİM LİMON
Çaya dilim limon atmak, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi destekler, detoks etkisi yaratır ve cilt sağlığını iyileştirir.
Limonlu çay enerji verir, metabolizmayı hızlandırır ve soğuk algınlığına karşı faydalıdır.
Ayrıca, limonlu çay, boğaz ağrılarını yatıştırmaya da yardımcı olabilir.