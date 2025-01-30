Bileğinde olan çıkarsın: Bakanlık bu saatlerin satışını yasakladı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan bir ürünü daha toplatmaya karar verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, siyah renk led kol saatine yapılan testlerde, sınır değerinin üzerinde kadmiyum bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelere göre, üründe bulunması gereken kadmiyum miktarı olan 100 mg/kg'ın çok üzerinde, 155,2 mg/kg seviyelerinde kadmiyum tespit edildi.

Kadmiyum, uzun süreli cilt teması sonucu alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları ve zehirlenmelere yol açabilir.

PİYASADA BULUNAN ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı, piyasada mevcut olan tüm bu saatlerin toplatılmasına karar verdi. Bakanlık, söz konusu ürünlerin satışa sunulması ve kullanımının yasaklandığını açıkladı.