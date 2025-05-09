Bilemeyen yolda kalıyor: Arabalardaki bu özellik motoru yiyip bitiyor

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Günümüzde araç sahipleri için en büyük öncelik artık konfor değil, sorunsuzluk ve düşük masraf.

Sanayiden uzak durmak isteyen sürücüler, tercihini ya kronik sorunları az modellerden ya da dayanıklılığıyla bilinen araçlardan yana kullanıyor.

Japon otomobilleri dayanıklılıklarıyla, Almanlar ise mühendislik detaylarıyla öne çıkıyor. Sorunsuz bir araç için doğru bakım ve bilinçli kullanım şart.

Ancak tüm bakımları zamanında yapılmış, dikkatlice kullanılmış araçlar bile zamanla beklenmedik arızalarla karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik bu durumun nedeni çoğu sürücünün "avantaj" zannettiği bir özellik!

DOĞRU KULLANILMADIĞINDA ARIZAYA SEBEP OLUYOR

WebTekno’da yer alan habere göre, modern araçlarda konfor ve yakıt tasarrufu sağlayan start/stop sistemi, bazı uzmanlara göre uzun vadede motora ve marş sistemine zarar verebiliyor.

Start/stop sistemi motoru sürekli durdurup yeniden çalıştırdığı için, yağlama sistemi de ekstra yük altında kalıyor.

Motor her çalıştırıldığında, özellikle ilk anlarda yağlama sisteminin motoru koruyacak yeterli dolaşımı sağlaması gerekiyor.

Bu durum, dişli sistemlerinde ve motor aksamlarında uzun vadeli yıpranmaya yol açabiliyor.

Ancak uzmanlara göre bu risk daha çok eski tip araçlar için geçerli. Yeni nesil motorlar ve yağ sistemleri, bu tür kullanım senaryolarına uygun şekilde geliştiriliyor. Ancak yine de düzenli bakım şart.

START/STOP ZARARI NASIL AZALTILIR?