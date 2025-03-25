Bilet sahipleri dikkat: 31 Mart’ta tüm uçuşlar iptal edildi

Haber Merkezi

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında grev sebebiyle uçuşlar iptal ediliyor.

Brüksel Havalimanı yönetimi, güvenlik personeli ve bagaj görevlilerinin grev nedeniyle 31 Mart’taki gidiş yönlü tüm uçuşları iptal edeceklerini açıkladı.

Havalimanında ciddi aksaklıkların yaşanması beklenirken, yolcuların havalimanına gelmeden önce sefer durumlarını sık sık kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grevin güvenlik önlemleri ve bagaj hizmetlerini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bu tarihte sadece geliş yönlü uçuşların gerçekleşebileceği ifade edildi.

Hava yolu şirketlerinin, etkilenmiş yolcularla iletişime geçerek alternatif uçuşlar veya iade işlemleri için bilgilendirme yapacağı kaydedildi.

CHARLEROİ HAVALİMANI'NDA BÜTÜN UÇUŞLAR İPTAL

Charleroi Havalimanı ise 31 Mart’ta yapılacak ortak grev nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Sendikalar, operasyonların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yeterli personel bulunamayacağı için, havalimanındaki tüm uçuşların iptal edileceğini açıkladı.

Yolculara, hava yolu firmalarıyla iletişime geçerek yeniden rezervasyon veya iade işlemleri yapmaları gerektiği bildirildi.

31 Mart’taki grevin, eğitim, sağlık ve toplu taşıma sektörlerinin yanı sıra birçok farklı alandan işçilerin katılımı ile daha geniş bir kapsamda gerçekleşmesi bekleniyor.