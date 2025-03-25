Bilim insanları araştırdı: Trafik sıkışıklığının nasıl olduğu ortaya çıktı

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Güneşli bir günde yollar akıcı ve rahatken, gökyüzü kararmaya başladığında ve ilk damlalar düştüğünde trafik adeta durma noktasına gelir.

Birçok sürücü için yağmurla birlikte gelen bu trafik yoğunluğu bir muamma gibi görünse de, aslında bunun birkaç temel sebebi var.

Yağmurun ilk damlaları düştüğünde, yollarda anında bir yoğunluk oluşur. Peki, neden? İlk akla gelen sebep, sürücülerin hızlarını düşürerek daha dikkatli araç kullanmalarıdır.

Ancak bu, trafiğin sıkışmasının tek sebebi değil. Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma trafik sıkışıklığının nasıl olduğu ortaya çıkardı. İşte, trafik sıkışıklığının oluşmasının nedeni…

TRAFİK SIKIŞIYOR ÇÜNKÜ…

Özellikle büyük şehirlerde hava durumunu takip eden birçok kişi, yağmur beklendiğinde motosiklet veya toplu taşıma araçları yerine kişisel araçlarını kullanmayı tercih ediyor.

Bu durum da trafikteki araç sayısının bir anda artmasına neden oluyor. Yani, henüz yağmur damlaları asfalta düşmeden, yollar zaten olması gerekenden daha kalabalık hale gelmiş oluyor.

Ancak tek sebep bu da değil. Yolların kayganlaşması, sürücülerin reflekslerini değiştirmesi, ani frenler, takip mesafelerinin yanlış ayarlanması ve görüş mesafesinin azalması gibi birçok faktör, trafiğin daha da kilitlenmesine yol açıyor.

Ayrıca, bazı sürücüler hızlarını gereğinden fazla düşürerek ya da ani şerit değiştirmeler yaparak zincirleme bir sıkışıklığa sebep olabiliyor.

Ancak, ortada belirgin bir sebep olmadan da trafik sıkışıklığı, özellikle de yoğun trafik sıkışıklığı yaşandığı durumlara ise "hayalet trafik sıkışıklığı" deniyor . İlk başta kulağa ne kadar inanılmaz gelse de, bu trafik "kalp krizi"nin sorumluluğu tamamen her sürücünün kendi davranışına aittir.

Harvard Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, trafik sıkışıklığına neden olan durum ise metastabilite olarak adlandırılıyor.