Bilim insanlarından çapıcı açıklama! Meğer dünyanın sonu geldiğinde o 5 ülke ayakta kalacakmış…

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Artan nüfus, küresel ısınma, salgın hastalıklar gibi sorunlar kıyamet senaryolarını güçlendiren nedenler arasında silk sıralarda yer alıyor. Bilim insanları tarafından ise yapılan çeşitli araştırmalar ile ortaya koydukları analizlerle çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi.
Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar ışığında dünyanın küresel çöküşü durumda sığınma açısından en güvenli olabilecek ülkeler belirlendi.
Bu ülkeler arasında yer alan noktalar çoğu kişiyi şaşırtmayı başarsa da birçoğu içinde beklenen noktalar oldu. Bakın söz konusu olan o ülkeler hangileriymiş…
Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke….
1-Yeni Zelanda
2-İzlanda
3-İngiltere
4-İrlanda
5-Avusturya-Tazmanya