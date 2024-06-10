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Bilim insanlarından çapıcı açıklama! Meğer dünyanın sonu geldiğinde o 5 ülke ayakta kalacakmış…

Bilim insanlarından çapıcı açıklama! Meğer dünyanın sonu geldiğinde o 5 ülke ayakta kalacakmış… Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma sonrasında olası bir kıyamet senaryosunda ayakta kalacak olan ülkeler belirlendi. Söz konusu olan araştırmaya göre bakın hangi ülkeler ayakta kalacakmış...