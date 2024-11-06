BİLSEM başvuruları ne zaman? 2024- 2025 BİLSEM sınavı takvimi

Hüseyin Topuz

BİLSEM özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve o alanda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak nitelendirilmektedir.

BİLSEM sınav tarihi veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılında yapılacak olan BİLSEM sınavı merakla bekleniyor.

Özel yetenekli öğrencilerin katılacağı BİLSEM sınavı başvuru tarihleri belli oldu.

2024- 2025 BİLSEM sınavı takviminde başvuru tarihleri ve sınav tarihine yer verildi. Peki, BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih...

BİLSEM başvurularının ilk adımı ön değerlendirme randevuları oluyor. BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM Sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda belirtilene göre BİLSEM sınav takvimi şu şekilde:

25 Kasım - 6 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması.

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması.

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

3 - 7 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması.

10 - 14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi.

10 - 21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması.

14 Nisan - 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

7 - 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

14 - 25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

28 Temmuz - 29 Ağustos 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.