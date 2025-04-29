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Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci alımı süreci Ekim 2024’te başlamıştı. Başvuru yapan öğrenciler ise 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren bireysel değerlendirme uygulamalarına katılım sağlamaya başladı.

Öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına yatkınlıklarını değerlendiren bu sürecin ne zaman sonuçlanacağı ise ilgi odağı olmuş durumda.

Bireysel değerlendirmeler sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin kayıt hakkı kazanacağı BİLSEM’ler için nefesler tutuldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğrenci alımı süreci için sona yaklaşıldı. Öğrenciler 14 Nisan - 27 Haziran tarihlerinde bireysel değerlendirme sınavlarına katılıyor.

Bireysel değerlendirme sonuçları ise 4 Temmuz günü ilan edilecek. Değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz'da olacak.