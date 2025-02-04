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BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirmeb sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi. İşte merak edilen o tarih..