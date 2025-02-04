BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı, özel yeteneğe sahip çocukların yeteneklerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları adayların gündeminde yer alıyor.
Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, gerçekleştirilen eğitimler için bu yılki süreç başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle belli olan sürece dair detaylar işlemler devam ederken araştırılıyor.
Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.