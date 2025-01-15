BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Her yıl Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının ardından sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ön değerlendirme uygulamasına katılan adaylar tarafından mercek altına alınıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ni açıkladı.

Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanları BİLSEM ön değerlendirme sınavları takvime göre tamamlanacak ve sonuçlar da belirtilen tarihte ilan edileceği belirtildi. Peki BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler de 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.