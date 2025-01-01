BİM 1 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu: BİM'de yılın ilk fırsatları...

Yağmur Dinç

BİM, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni yıl kampanyasında evde yaşam kalitesini artıracak ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor.

Bu kampanya, ev konforunu artırmak isteyenlere pratik çözümler vadediyor.

Yeni yılın ilk indirim kataloğunda öne çıkan ürünlerden biri, 2.375 TL fiyatıyla evlere rahatlık getirecek olan Kumtel duvar tipi ısıtıcı.

Elektrikli ısıtıcılar ve buharlı ütüler gibi mutfak ve ev hayatını kolaylaştıran pratik ürünler de kampanyada yer alıyor.

İşte 1 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu...