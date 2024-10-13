BİM 12 taksitle 125 CC motosiklet satıyor! BİM 18 Ekim Aktüel Katalog

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BİM, 18 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu ile yine büyük indirimlerle karşınızda!

Bu cuma günü başlayacak olan kampanyada motosiklet, spor malzemeleri, temel gıda ürünleri, çeyizlik ürünler ve oyuncak çeşitleri gibi birçok kategori yer alıyor.

Ekonomik alışverişin adresi olan BİM, geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun fırsatlar sunuyor.

Alışveriş listenizi yeniden şekillendirecek bu büyük kampanyada, herkesin ihtiyacına yönelik bir şeyler var.

İndirimli ürünlerin tam listesini sizler için hazırladık.

18 Ekim’de kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu katalogda hangi ürünlerin olduğunu merak ediyorsanız, detaylar haberimizde…