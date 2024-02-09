BİM 13 Şubat indirim kataloğu: Fiyatları gören markete koşacak… BİM market zinciri, uygun fiyatlarıyla cezbetmeye devam ediyor. 13 Şubat Salı indirim kataloğu yayımlandı. Uygun fiyata deterjan almak isteyen marketlere akın edecek.

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Bim market, her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların ihtiyaçlarına uygun ve uygun fiyatlı ürünleri sunmaya devam ediyor.

Bu hafta ise ev temizliğinde sıkça kullanılan sıvı çamaşır deterjanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

13-19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, piyasada bulunması zor olan uygun fiyatlı sıvı çamaşır deterjanlarına rastlayacağız.

Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olan bu deterjanlar, ev temizliğinde vazgeçilmez bir yardımcı olacak.

Ev temizliğine uygun fiyatlarla destek olmak isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak cinsten!

Son tarih 19 Ocak 2024! İşte BİM yeni indirim kataloğu...