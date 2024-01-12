BİM 19 Ocak indirim kataloğunda yok yok! Marketler tıklım tıklım olacak

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BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimleriyle müşterilerine ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor.
19 Ocak 2024 tarihli kataloğu, sunduğu kampanyalı ürünlerle herkesin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
BİM, fiyatlarıyla da tüketicilere önemli indirimler sağlayarak, ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor.
Televizyonlardan başlayarak, bebek ve çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, alıcılarını bekliyor.
Fırsatı kaçıran çok üzülecek… İşte BİM 19 Ocak indirim kataloğu