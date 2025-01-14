BİM 21 Ocak Aktüel Katalog: Pirinç, mısır yağı, margarin, makarna çeşitleri geliyor...

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BİM, Ocak ayının son haftasında yine dolu dolu bir katalogla karşımızda!

21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan Aktüel Kataloğu, hem bütçenizi hem de ihtiyaçlarınızı düşünerek hazırlanmış.

Kozmetik, temizlik ürünleri, gıda gibi geniş bir ürün yelpazesiyle ekonomik alışveriş keyfini yaşamak isteyenlerin adresi yine BİM oluyor.

Öne çıkan ürünler arasında temizlik malzemelerinde dev indirimler, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak kaliteli gıda ürünleri yer alıyor.

Ayrıca, kozmetik kategorisinde de sevilen markaların ürünlerini uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

İşte BİM 21 Ocak indirim kataloğu...