BİM 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İndirimi duyan BİM'e koşacak BİM'in 27 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte 27 Şubat tarihinden itibaren BİM mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

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BİM mağazalarında her hafta düzenli olarak satışa sunulan aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

BİM'in 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Yayınlanan katalog ile birlikte Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu.

Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler bulunuyor?

İşte 27 Şubat Salı gününden itibaren satışa çıkacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu..

BİM 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu…