BİM, A101, ŞOK… Marketlerde sebze ve meyve reyonu neden girişte?

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Markete adım attığınızda, her zaman ilk olarak sebze ve meyve reyonuyla karşılaşırsınız.

Peki, bu yerleşim düzeninin ardında ne gibi sebepler var? Neden tüm büyük marketlerde girişte önce sebzeler ve meyveler yer alıyor?

Uzmanlar, bu stratejinin ardında bazı önemli psikolojik ve ticari sebepler olduğuna dikkat çekiyor.

İşte sebze ve meyve reyonlarının girişte olmasının sebebi…

MEYVE-SEBZE REYONU NEDEN GİRİŞTE?

Bir mimari tasarım öğrencisi olan Reeves, marketlerde sebze ve meyve reyonlarının girişte yer almasının, görünüşte sağlıklı alışveriş yapmayı teşvik etmeye yönelik bir strateji gibi göründüğünü belirtiyor.

Reeves’e göre bu düzenlemenin ardındaki asıl amaç, alışverişe sağlıklı bir başlangıç yapmamızı sağlarken, sonrasında abur cubur ve işlenmiş gıda ürünlerini aldığımızda daha az suçluluk hissetmemiz amaçlanıyor.

SÜT VE YUMURTA EN SONDA

Süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç maddelerinin genellikle marketin en uzak köşelerinde yer almasının ardında şaşırtıcı bir pazarlama stratejisi yatıyor. Bu düzenin amacı, müşterilerin bu ürünlere ulaşmak için diğer koridorlardan geçmesini sağlamak ve böylece alışveriş sırasında daha fazla ürünle karşılaşmalarını sağlamak.