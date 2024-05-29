BİM duyurdu! Bu kez müjde erkeklere; Tıraş Makinesi 299.00 TL, RKS Bisiklet 19.999 TL… Türkiye’nin en sevilen süpermarket zincirlerinden BİM, Mayıs 2024’ün son gününde de harika indirim fırsatlarıyla karşımızda! İşte BİM 31 Mayıs indirim kataloğu…

ensonhaber.com

BİM'in 31 Mayıs 2024 aktüel kataloğu sonunda yayınlandı ve birbirinden cazip kampanyalı ürünler ortaya çıktı!

Her zaman olduğu gibi, bu kez de BİM, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla müşterilerini sevindirecek.

Bu ayın sonunda BİM raflarında neler mi bulacaksınız?

Ankastre Set, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Scooter, Bisikletler, Çok Amaçlı Dolaplar, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak, Oyuncak ve yaklaşan Kurban Bayramı için Şeker ve Çikolata BİM mağazalarında sizleri bekliyor olacak.

31 Mayıs’ta bu fırsatları kaçırmamak için BİM'e uğramayı unutmayın.

İşte BİM 31 Mayıs indirim kataloğu…