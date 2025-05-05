BİM fiyatları dibe çekti, duyan akın etti! Deterjan 89.00 TL, Selpak 95.00 TL, Bebek Bezi 319.00 TL…

Haber Merkezi

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olan BİM, 13 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Her hafta uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken BİM’de, bu hafta ev ekonomisine katkı sağlayacak pek çok üründe önemli indirimler dikkat çekiyor.

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında temizlik ve bebek bakım ürünleri başı çekiyor.

Raflarda sınırlı sayıda yer alacak bu ürünler, özellikle kalabalık ailelerin ve çocuklu evlerin yüzünü güldürecek.

Bunların yanı sıra; cips, çikolata, kuruyemiş gibi atıştırmalıklarda da cazip fiyatlar sunuluyor.

İşte BİM 13 Mayıs indirim kataloğu: